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02:01, 15 июля 2025Забота о себе

Застуканным детьми во время секса родителям дали совет

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rafa artphoto / Shutterstock / Fotodom

Сексолог и педагог по половому воспитанию Кэтлин Хему дала совет, как вести себя родителям, если дети застукали их во время секса. Ее советы приводит HuffPost.

По словам Хему, лучше всего не попадать в такие ситуации. Для этого следует научить детей стучаться, прежде чем войти в спальню родителей. Самый действенный способ сделать это, по ее мнению, — это начать с себя и стучать каждый раз, когда взрослый заходит в комнату к ребенку.

Если предотвратить неловкую ситуацию не получилось и ребенок зашел в неподходящий момент, Хему призвала не кричать, а спокойно спросить, что случилось. «Затем скажите: "Я не слышал, как ты стучал. Раз уж у тебя все хорошо, давай потренируемся стучать? Можешь выйти, закрыть дверь и постучать?"» — дала совет сексолог.

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Она указала, что такой подход даст немного времени, чтобы привести себя в порядок. Выйдя к ребенку, она посоветовала похвалить его за то, что он научился стучать.

Сексолог подчеркнула, что в этот момент надо вести себя как обычно и быть готовым отвечать на неудобные вопросы. «Маленькие дети чаще всего вообще ничего не спрашивают. Детям постарше можно ответить что взрослые, когда остаются наедине, занимаются взрослыми делами, но это не опасно. Как, правило, такого ответа ребенку достаточно», — заявила Хему.

Ранее сексолог Лариса Никитина предупредила о неочевидных рисках секса в жару. По ее словам, при высокой температуре воздуха увеличивается риск инсультов и инфарктов.

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