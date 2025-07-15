Учительница призналась в совращении 12 малолетних

People: В США учительница из Невады призналась в совращении 12 малолетних

В США арестовали учительницу, которая совратила как минимум 12 детей, включая свою родственницу. Об этом пишет People.

За решеткой оказалась 62-летняя Таджи Хиллсон из штата Невада. Расследование против женщины началось после того, как ее родственница обратилась в полицию. Она заявила, что Хиллсон совратила ее в детстве и продолжала домогаться во взрослом возрасте. Более того, выяснилось, что женщина накачивала девушку наркотиками. Впоследствии Хиллсон написала жертве письмо с извинениями.

Женщина, которая с 2022 по 2025 год работала в начальной школе города Рино, призналась в совращении родственницы во время допроса. Она также призналась, что на протяжении нескольких лет совершала действия сексуального характера в отношении других малолетних. Женщина объяснила это тем, что чувствовала себя обделенной вниманием и «хотела сблизиться с другим человеком».

В школе, где работала Хиллсон, заявили, что доказательств ее преступлений против учеников не обнаружено. Американке предъявили обвинения в преступлениях против сексуальной неприкосновенности лиц младше 14 лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Канаде вынесен приговор школьной учительнице, которую обвинили в совращении несовершеннолетнего школьника. Женщина проведет в тюрьме четыре года.

