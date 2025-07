Раскрыта удивительная польза яиц

JN: Частое употребление яиц снижает риск болезни Альцгеймера

Регулярное употребление яиц может снизить риск болезни Альцгеймера почти вдвое. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные более тысячи пожилых людей, участвовавших в долговременном когнитивном исследовании Rush Memory and Aging Project. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Nutrition.

Участники со средним возрастом 81 год в начале наблюдения проходили анкетирование о пищевых привычках. За 6,7 лет у 27 процентов из них была диагностирована болезнь Альцгеймера. Однако среди тех, кто ел не менее двух яиц в неделю, риск развития деменции снижался на 47 процентов. При этом автопсия мозга после смерти 578 участников показала: у любителей яиц было меньше патологических признаков, характерных для этого заболевания.

Анализ также показал, что 39 процентов защитного эффекта связано с холином — нутриентом, поддерживающим функцию нейронов и входящим в состав яичных желтков. Кроме холина, яйца богаты омега-3 жирными кислотами и лютеином, которые также важны для здоровья мозга. Таким образом, включение яиц в рацион может быть простым, безопасным и недорогим способом снизить риск деменции у пожилых людей.

Ранее стало известно, что источник пищевого белка влияет на состав и активность микробиоты кишечника. Особенно заметные изменения вызывают яичный и дрожжевой белки — они снижают видовое разнообразие бактерий и усиливают разрушение защитной слизистой.