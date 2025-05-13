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04:32, 13 мая 2025Наука и техника

Выявлено неожиданное воздействие яичного белка на организм

ISME: Яичный белок влияет на разрушение слизистой оболочки кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Источник пищевого белка может значительно изменить состав и работу микробиоты кишечника — к такому выводу пришли исследователи из Университета штата Северная Каролина. Результаты опубликованы в The ISME Journal.

В эксперименте на мышах ученые протестировали девять диет с разными белками — от яичного до рисового. Выяснилось, что не столько количество белка, сколько его происхождение влияет на состав и активность кишечных микробов. Особенно сильные изменения вызывали диеты на основе яичного и дрожжевого белка: они снижали видовое разнообразие микробиоты и усиливали активность бактерий, разрушающих слизистую оболочку кишечника.

Метапротеомный анализ показал: разные белки стимулируют разные бактериальные функции. Так, рис и яйца увеличивали уровень ферментов, расщепляющих аминокислоты, а дрожжи и яйца — ферментов, расщепляющих сложные сахара (гликаны), особенно тех, что связаны с белками. Это может иметь значение для здоровья ЖКТ, поскольку чрезмерное разрушение слизистой связано с воспалительными заболеваниями кишечника.

Авторы подчеркивают: выбор белка в рационе — не просто вопрос калорий, он влияет на биохимию кишечника и потенциально на риск развития заболеваний.

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