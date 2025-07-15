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01:11, 15 июля 2025Мир

В США заявили о приоритетах Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Рубио: Для Трампа приоритетно завершить украинский конфликт путем переговоров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил министрам иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, что приоритетом главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе Украины является достижение устойчивого урегулирования конфликта путем переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Также Рубио обсудил с главами ведомств вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке, «а также недопущения создания или получения Ираном ядерного оружия», говорится в заявление Госдепартамента США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американский коллегой Дональдом Трампом и назвал беседу очень хорошей. Политик поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину.

До этого Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

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