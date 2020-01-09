В убийстве Сулеймани увидели угрозу укрепления ИГ

Убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани может привести к укреплению позиций запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Bloomberg.

В последние годы Иран и США преследовали общие цели в Ираке, отмечает агентство. Так, поддерживаемые Тегераном вооруженные формирования сражались с террористами, в то время как американская авиация наносила удары по позициям ИГ с воздуха. Боевики могут использовать сложившуюся после смерти Сулеймани ситуацию, чтобы укрепить свои позиции в стране.

«В связи с тем, что США преследуют Иран и его союзников в регионе, все меньше внимания уделяется ИГ», — заявил директор Центра глобальной политики в Вашингтоне Камран Бухари. По его словам, ослабление шиитского правительства в Багдаде также может привести к попытками смены власти в Ираке со стороны суннитов.

Несмотря на заявления Белого дома о победе над ИГ, террористы ушли в подполье и смогут восстановить свои позиции в условиях нестабильности, отмечает Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились после того, как США в ночь на 3 января убили Сулеймани в результате авиаудара в аэропорту Багдада. Пентагон заявлял, что приказ об устранении высокопоставленного иранца отдал лично Трамп. В ночь на 8 января Иран в ответ провел атаку против двух авиабаз США, находящихся на территории Ирака. Было применено более десяти ракет.

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