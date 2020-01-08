В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака. Комментарий она опубликовала в Twitter-аккаунте.

«Пристально слежу за ситуацией в связи с бомбардировками военных США в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе положить конец ненужным провокациям со стороны администрации [Белого дома]», — написала представитель Демократической партии.

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По словам Пелоси, также необходимо добиться от Ирана прекращения агрессивных действий в отношении Вашингтона. Председатель палаты представителей подчеркнула, что «Америка и мир не могут позволить произойти войне».

В ночь на 8 января Иран провел атаку против США, применив более десяти ракет, в том числе баллистических. Удары были нанесены по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и аэродрому на севере страны, в Эрбиле. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока не поступало, государственное телевидение Ирана утверждает об убийстве 80 американских военнослужащих в результате удара.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что это начало операции «Мученик Сулеймани» в отместку за гибель генерала Касема Сулеймани. Он был убит 3 января при авиаударе в аэропорту иракского Багдада. Трамп прокомментировал атаку по двум американским авиабазам словами «все хорошо». Он также пообещал сделать заявление утром 8 января (днем по московскому времени).

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