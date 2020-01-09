Армия Ирана пообещала США «более жесткую месть»

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Абдолла Араги пообещал США «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг. Его слова опубликовало агентство Tasnim.

Ответ от Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) будет «сильнее, сокрушительнее и шире», подчеркнул военный. В заявлении также говорится, что ракетный удар по американской авиабазе был не более чем пощечиной, но в дальнейшем иранцы могут перейти к «крушащим стальным ударам».

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Ранее 9 января сообщалось, что постоянный представитель Ирана при ООН назвал «немыслимым» призыв американского президента Дональда Трампа к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Исламская республика считает США виновными в эскалации конфликта.

В ночь на 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

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