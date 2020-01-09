Американцев предупредили о «жажде крови» и отложенной мести Ирана

Месть Ирана за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде может быть более жестокой и отложенной по времени. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на экспертов по разведке и дипломатические источники.

Источники издания утверждают, что атаки Ирана на США после ракетного удара по американским базам в Ираке, которые стали «первым публичным этапом мести», еще не закончились. Они опасаются, что за этим последуют менее очевидные и более опасные действия, напоминая, что в прошлом Тегеран годами ждал, чтобы предпринять ответные действия. Речь идет об атаке против израильских туристов в 2012 году после убийства в 2008 году командира «Хезболлы» Имада Мугния.

Проведенный 8 января ракетный удар собеседники Business Insider называют «политическим театром», который «не заменит жажду мести кровь за кровь». «Следующая атака будет гораздо более жестокой, смертельной и, по всей вероятности, неопределенно отрицательной для иранских властей», — заключил источник из ОАЭ.

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Ранее иранский Генштаб предупредил США о более жестокой мести. «Фактически, КСИР является одним из сильнейших вооружений руководства [Ирана] и в ближайшем будущем жестче отомстит врагу», — заявили иранские военнослужащие.

8 января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса «земля — земля». В США сочли этот шаг отступлением Тегерана, анонсировали новые санкции, но исключили возможность военного ответа на ракетный обстрел.

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