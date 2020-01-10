Назван подавший Трампу идею убить Сулеймани человек

Госсекретарь США Майкл Помпео был тем, кто подал идею убить иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявили источники из Пентагона, передает CNN.

Отмечается, что Сулеймани был «главной целью» Помпео на протяжении десятилетия. Госсекретарь якобы выждал случай, чтобы предложить американскому президенту Дональду Трампу уничтожить иранского генерала.

Утверждается, что глава ведомства считает Тегеран «корнем всех проблем на Ближнем Востоке». Источники из Пентагона добавили, что в 2016-м, будучи конгрессменом в Канзасе, Помпео пытался получить визу в Иран, чтобы выследить Сулеймани. «Однако это не значит, что у [Помпео] личные счеты с генералом. Ведь тот действительно был террористом», — цитирует CNN источники.

Ранее госсекретарь США заявил, что американские спецслужбы не располагали информацией о возможных атаках, которые якобы планировал убитый иранский генерал. «Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально», — заявил он.

Американский лидер ранее отмечал, что Сулеймани планировал взорвать одно из посольств США. Однако он не уточнил, о каком именно диппредставительстве идет речь.

В ночь на 8 января Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



