Иран отправил черный ящик сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил черный ящик сбитого под Тегераном украинского Boeing во Францию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — сказал спикер Тегерана. Других подробностей не приводится.

До этого стало известно, что в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Президент страны Хасан Рухани созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

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12 января командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами попросил прощения за сбитый под Тегераном украинский самолет.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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