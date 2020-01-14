В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейн Эсмаили.
Число арестованных иранских военных не сообщается, других подробностей о произошедшем также не приводится.
Ранее президент Исламской Республики Хасан Рухани пообещал отдать под суд иранских военных, сбивших лайнер. Он пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени.
Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами, в свою очередь, попросил прощения за сбитый под Тегераном украинский самолет.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.