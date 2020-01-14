На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, приоритетной версией было ракетное поражение, однако у экспертов были различные версии причин атаки.

«Например, была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране. Другой вариант — помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программе», — пояснил он.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского призвали искать и расследовать российский след в катастрофе украинского самолета в Иране. По мнению депутата Верховной Рады Ирины Геращенко, Украина должна требовать созыва Совета Безопасности ООН, а на заседании поднять вопрос о поставках российских ракет Ирану.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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