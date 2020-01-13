Зеленского призвали искать российский след в крушении украинского самолета

Партия сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала искать и расследовать российский след в катастрофе украинского самолета в Иране. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «Украинская правда».

По мнению сопредседателя фракции партии в Верховной Раде Ирины Геращенко, Украина должна требовать созыва Совета Безопасности ООН, а на заседании поднять вопрос о поставках российских ракет Ирану.

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Также Геращенко раскритиковала реакцию президента страны Владимира Зеленского на трагедию, так как он не упомянул о возможной причастности к ней России. «Первый, по сути, серьезный внешнеполитический вызов показал полную деградацию государственных институтов управления», — считает она.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.

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