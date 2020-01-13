На Украине рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о процессе возвращения тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершении всех процедур, когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины», — отметил Данилов.

По его словам, тела доставят в Киев после завершения украинскими специалистами всех необходимых процедур на месте авиакатастрофы. Данилов отметил, что в случае необходимости Украина направит в Иран дополнительные силы.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зеленский объявил, что Киев ждет от Тегерана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru