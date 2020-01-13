На Украине рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о процессе возвращения тел украинцев, погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по завершении всех процедур, когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины», — отметил Данилов.
По его словам, тела доставят в Киев после завершения украинскими специалистами всех необходимых процедур на месте авиакатастрофы. Данилов отметил, что в случае необходимости Украина направит в Иран дополнительные силы.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. Зеленский объявил, что Киев ждет от Тегерана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.