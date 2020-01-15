Украина допустила передачу черных ящиков Boeing другой стране

Украина допускает передачу черных ящиков сбитого в Иране Boeing 737 другой стране для расшифровки. Об этом в среду, 15 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента Генеральной прокуратуры Полину Чиж.

Получив информацию, что бортовые самописцы могут быть переданы Франции, Украина обратилась к ней, рассказала Чиж, представляя отчет о расследовании катастрофы в Верховной Раде. Киев просит выделить экспертов, которые приедут на Украину для расшифровки данных, либо — если работа будет вестись во Франции или третьей стране — допустить к ней украинских специалистов.

Чиж назвала «наихудшим вариантом» тот, при котором самописцы будут расшифровываться в Иране. В среду в Киев должен был приехать иранский эксперт и изучить лабораторию, в которой планировалась расшифровка. Однако накануне Тегеран заявил, что не может его отправить. «Сегодня мы опять направили им запрос, чтобы наши эксперты исследовали ящики, но ответа пока нет», — отметила глава департамента.

14 января представитель судебной власти Ирана сообщил, что черный ящик отправлен во Францию.

10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти республики хотят расшифровать самописцы в Киеве.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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