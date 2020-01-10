Украина захотела расшифровать черные ящики Boeing 737 в Киеве

Украинские власти хотят расшифровать в Киеве черные ящики потерпевшего крушение в Иране Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко во время специального пресс-брифинга, видеозапись которого опубликована в YouTube.
По его словам, в настоящее время нет достаточных оснований, чтобы говорить, что крушение лайнера близ Тегерана произошло в результате теракта. Пристайко добавил, что украинские специалисты продолжают собирать все части самолета на месте происшествия и анализировать повреждения.
В то же время он отметил, что передача секретных данных со стороны Канады, касающихся расследования падения самолета, затруднена бюрократически.
Ранее Пристайко заявил, что обнародованные видео и фото, которые могут быть связаны с авиакатастрофой в Иране, нуждаются в дополнительной верификации. При этом он отметил, что Киев будет требовать наказания виновных в крушении самолета, а также компенсации в том случае, если подтвердится информация, что он был сбит иранской ракетой.
9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Ранее об этом говорили неназванные источники в Пентагоне и разведке США. Киев пока официально не поддержал эту версию, но и не отверг ее. После этого в сети было опубликовано видео предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.