Украина прокомментировала видео возможной ракетной атаки на лайнер в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал ранее опубликованное видео предполагаемого попадания ракеты в Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обнародованные видео и фото, которые могут быть связаны с авиакатастрофой в Иране, нуждаются в дополнительной верификации.

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Пристайко также отметил, что украинские власти планируют создать международную коалицию для расследования падения пассажирского лайнера, пишет «РБК-Украина». При этом он добавил, что Киев будет требовать наказания виновных в крушении самолета, а также компенсации в том случае, если подтвердится информация, что он был сбит иранской ракетой.

9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Ранее об этом говорили неназванные источники в Пентагоне и разведке США. Киев пока официально не поддержал эту версию, но и не отверг ее. После этого в сети было опубликовано видео предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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