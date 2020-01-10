Украина получила доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737

Иран предоставил украинским экспертам доступ к черным ящикам и обломкам Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который разбился близ Тегерана. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, украинская сторона получает полную поддержку от властей Ирана в вопросах расследования причин авиакатастрофы.

«Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к черным ящикам. Также мы получили доступ к записям [переговоров] диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана с нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется», — сказал Пристайко.

Также он отметил, что пока сложно говорить о сроках возвращения тел погибших на родину.

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9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Ранее об этом говорили неназванные источники в Пентагоне и разведке США. Киев пока официально не поддержал эту версию, но и не отверг ее. По некоторым данным, это могла быть ракета, запущенная из комплекса «Тор» — данное вооружение было поставлено Ирану Россией в 2000-х. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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