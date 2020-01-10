На Украине сочли невозможным возложить на Россию вину за гибель лайнера в Иране

Возложить на Россию ответственность за гибель украинского пассажирского самолета в Иране практически невозможно, считает политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк. Об этом он написал в материале для агентства УНИАН.

По мнению эксперта, если версию о непреднамеренном ракетном ударе иранских военных по лайнеру докажут, то вина за катастрофу будет полностью возложена на правительство Ирана. «Максимум, что может ожидать Россию в этом случае — определенные санкции. Но вероятность, что хотя бы какие-то ограничения будут применены к России за проданные ею Ирану ракеты — минимальная», — отметил Октисюк.

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В отношении Тегерана будет введен широкий международный пакет санкций, полагает аналитик. Согласно его прогнозу, ограничения коснутся финансового и технологического сектора, также, возможно, над территорией Ирана прекратятся полеты крупных иностранных авиакомпаний. «Иран фактически вернут в каменный век», — полагает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что самой Украине будет невыгодно вводить санкции против Тегерана, поскольку объем торговли между странами по меркам Киева довольно крупный — около 500 миллионов долларов в год, а украинский импорт в Иран «в последнее время растет». Таким образом, в случае введения собственных санкций или поддержки международного санкционного режима против Тегерана Украина рискует потерять «неплохой рынок сбыта» своих товаров, предупредил Октисюк.

Версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой 9 января официально выдвинули премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон, также об этом говорили неназванные источники в Пентагоне и разведке США. Киев пока официально не поддержал эту версию, но и не отверг ее. По некоторым данным, это могла быть ракета, запущенная из комплекса «Тор» — данное вооружение было поставлено Ирану Россией в 2000-х. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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