Украина получила от США важные данные по авиакатастрофе в Иране

Украинские власти получили от представителей США важные данные о крушении близ Тегерана Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в своем Twitter-аккаунте.
По его словам, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским он провел встречу с руководителем посольства США в Киеве Кристиной Квин по вопросам расследования авиакатастрофы в Иране.
Пристайко не уточнил, какие именно данные передала американская сторона. Он отметил, что они будут обработаны украинскими специалистами.
9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Они сослались на данные собственной и союзной разведок, согласно которым лайнер был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух».
Об этой версии также говорили источники американского издания Newsweek в Пентагоне, разведывательных структурах США и Ирака. После этого в сети было опубликовано видео предполагаемого попадания ракеты в воздушное судно. Власти Ирана настаивают на том, что версия об атаке на лайнер не соответствует действительности.
Boeing 737-800 МАУ упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.