Украина запросила у Ирана черные ящики сбитого самолета

Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины (СБУ) запросили у Ирана черные ящики сбитого вблизи Тегерана украинского самолета. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ведомства заявляют, что что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

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14 января в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. Президент страны Хасан Рухани созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и пообещал, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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