В партии Порошенко обвинили Зеленского в трусости после крушения Boeing

Депутат от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов обвинил в трусости команду нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в связи с крушением Boeing 737 в Иране. Об этом сообщает LB.ua.
Власть продемонстрировала безответственность, некомпетентность и трусость, заявил Герасимов с трибуны Верховной Рады. «Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации», — сказал депутат, отметив, что ответственные лица не прервали отдых немедленно после авиакатастрофы.
Он сравнил такое «позднее зажигание» с «молниеносной реакцией» Порошенко после крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. «То, что вы делали в течение нескольких суток, он организовал за считаные часы», — заявил Герасимов.
Депутат полагает, что власть по указанию Зеленского скрывала причину катастрофы. «Трусость ваша заключается в том, что вы с первых часов знали, что украинский самолет поразили иранцы российской ракетой. Но так и не смогли сказать это вслух, пока вас не приперли к стенке руководители Канады (или Канадии, как считает Банковая), США, Великобритании», — продолжил Герасимов.
Как отметил депутат, Зеленский добрался до Украины почти за сутки — в три раза быстрее, чем астронавты на Луну. Его поездку в Оман, во время которой был сбит Boeing, Герасимов назвал «тайным отдыхом президента Голобородько» (персонаж сериала, которого играл Зеленский — прим. «Ленты.ру»).
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.