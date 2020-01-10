Зеленский нарек канадцев жителями Канадии

Президент Украины Владимир Зеленский, по-английски обращаясь в Twitter к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, нарек канадцев жителями Канадии (Canadia). Пост был оперативно удален, а затем вновь появился в профиле главы государства в исправленном виде, однако подписчики президента успели сохранить скриншот записи.

Зеленский благодарил Трюдо за готовность помочь в расследовании авиакатастрофы в Иране, в результате которой погибли украинцы и канадцы. «Для обеих наших стран это общая боль. Наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе», — говорилось в Twitter-обращении.

Команду украинского лидера регулярно уличают в незнании географии. В 2019 году представители его администрации дважды путали Латвию и Литву. Первый раз — в официальном отчете о визите Зеленского в Ригу. Второй раз глава пресс-службы президента Юлия Мендель назвала Литву Латвией на своей странице в Instagram, объяснив такое словоупотребление неудачной шуткой.

В отношении Канады команда Зеленского также допускала ошибки. В июле 2019 года на официальном сайте украинского лидера анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как столицей Канады является Оттава.

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