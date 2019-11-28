В пресс-службе Зеленского опять перепутали Литву и Латвию

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала Литву Латвией в своем Instagram-аккаунте, а после объяснила это троллингом. Об этом сообщают «Українськi Новини». На момент публикации заметки ее пост был отредактирован.

Мендель опубликовала фото, сопроводив его подписью «платье для латвийской командировки», тогда как Зеленский сейчас находится с визитом в Литве. После того как комментаторы обратили внимание на ошибку, Мендель назвала это «неудавшимся троллингом».

Ранее пресс-служба Зеленского уже путала прибалтийские страны. В социальной сети был опубликован пост с фотоснимками визита украинского лидера в Латвию, а подпись гласила, что Зеленский в Литве. Текст с ошибкой находился на странице около получаса, а затем был исправлен.

Еще один казус произошел во время визита Зеленского в Канаду. На официальном сайте украинского лидера было сказано, что Зеленский посетит столицу страны Торонто. На самом деле столица Канады — Оттава.

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