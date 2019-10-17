Офис Зеленского прокомментировал путаницу с Литвой и Латвией

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал возникшую накануне в официальных соцсетях главы государства путаницу с названиями прибалтийских республик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.
По его словам, автор публикации, в которой были перепутаны Литва и Латвия, «получил взыскание и географический атлас в подарок». Также Тимошенко указал, что допущенная ошибка была сразу исправлена, и извинился перед читателями официального аккаунта офиса президента.
Ошибка была допущена накануне, 16 октября. В социальной сети был опубликован пост с фотоснимками визита украинского лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве. Текст с ошибкой находился на странице около получаса, а затем был исправлен.
Визит Зеленского в Латвию отметился и другими инцидентами. В Риге местные жители протестовали против производства украинских яиц в Латвии. Мужчины в костюмах цыплят устроили акцию возле Рижского замка, где проходила встреча Зеленского с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Также украинский лидер во время этого визита поиграл с молотком в парламенте. Поведение Зеленского рассмешило пользователей сети.