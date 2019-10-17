Бывший СССР
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Еще один модный дом оскорбил китайцев и извинился
Определены самые важные для россиян вопросы о жилье
Главреда российской газеты заподозрили в изнасиловании журналистки
Американская «Валькирия» побомбит «русским способом»
Житель Москвы «лечил» пенсионеров гречкой за 400 тысяч рублей
Выступивших против закрытия российского тубдиспансера задержали
Описаны применявшиеся сирийской армией пытки
Эрдоган выбросил письмо Трампа
В Кремле прокомментировали письмо Трампа Эрдогану
Новости партнеров

Офис Зеленского прокомментировал путаницу с Литвой и Латвией

Перейти в «Мою Ленту»
Кирилл Тимошенко

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал возникшую накануне в официальных соцсетях главы государства путаницу с названиями прибалтийских республик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя офиса Кирилл Тимошенко.

По его словам, автор публикации, в которой были перепутаны Литва и Латвия, «получил взыскание и географический атлас в подарок». Также Тимошенко указал, что допущенная ошибка была сразу исправлена, и извинился перед читателями официального аккаунта офиса президента.

Ошибка была допущена накануне, 16 октября. В социальной сети был опубликован пост с фотоснимками визита украинского лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве. Текст с ошибкой находился на странице около получаса, а затем был исправлен.

Визит Зеленского в Латвию отметился и другими инцидентами. В Риге местные жители протестовали против производства украинских яиц в Латвии. Мужчины в костюмах цыплят устроили акцию возле Рижского замка, где проходила встреча Зеленского с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Также украинский лидер во время этого визита поиграл с молотком в парламенте. Поведение Зеленского рассмешило пользователей сети.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: Команда Зеленского перепутала Латвию и Литву
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят
Зеленский назвал условие разведения войск в Донбассе
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02Сегодня

Формула мира

До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
12:45Сегодня

Встреча с Трампом обошлась Зеленскому в миллионы гривен

12:39Сегодня

В команде Зеленского объяснили требование распустить ДНР и ЛНР

11:38Сегодня

Азербайджан поставил условие россиянам с армянскими фамилиями

Бывший СССР00:0115 октября

Пограничные отношения

Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
11:12Сегодня

Первый президент Украины предложил для Донбасса свою формулу

11:00Сегодня

Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске

10:47Сегодня

В Белоруссии программу интеграции с Россией сочли неинтересной для населения

Бывший СССР00:0211 октября

Украинский тупик

Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
09:59Сегодня

Русскоязычных солдат-срочников в Эстонии заставят учить эстонский язык

07:18Сегодня

Запад обвинили в давлении на Зеленского

06:37Сегодня

Команда Зеленского перепутала Латвию и Литву

Россия
Россиянам предрекли «пожилое» бабье лето
«Вот я вынес смертный приговор, и кто выиграл?»
Россияне требуют казнить убийц и педофилов. Почему это не спасет детей
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
Опубликовано последнее сообщение покончившей с собой российской школьницы
Все материалы
Мир
Описаны применявшиеся сирийской армией пытки
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Эрдоган выбросил письмо Трампа
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Саудовского гея арестовали за леопардовые шорты на пляже
Все материалы
Бывший СССР
Встреча с Трампом обошлась Зеленскому в миллионы гривен
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
В команде Зеленского объяснили требование распустить ДНР и ЛНР
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
Офис Зеленского прокомментировал путаницу с Литвой и Латвией
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Азербайджан поставил условие россиянам с армянскими фамилиями
Все материалы
Экономика
Борьба с нелегальным алкоголем в России зашла в тупик
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей
Максим ОрешкинКоворкинг для министра
О чем говорил министр экономического развития с предпринимателями в Реутове
Telegram отложил запуск криптовалюты
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Строящемуся с 2001 года мегапроекту отказались снова давать деньги
Все материалы
Силовые структуры
Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
В России повторяется история «пьяного мальчика»: 6-летнего Ваню пытаются сделать виновным
Убийц россиянки с Audi спросили о раскаянии
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названа причина смерти большинства пассажиров сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Стрелявший в коллег у московского метро полицейский рассказал о случившемся
Все материалы
Наука и техника
Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали
Подписание договора о ненападении между СССР и Германией. Москва, 23 августа 1939 года«Сталин был уверен в неизбежности войны»
Кто на самом деле позволил Гитлеру развязать Вторую мировую
Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
Открыта загадочная древнеегипетская гробница с мумиями внутри
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Названы самые полезные орехи
Все материалы
Спорт
Макгрегор намекнул на следующего соперника
«Их матчи превращались в кровавый кошмар»
Один из самых популярных клубов Англии не играет в АПЛ. Откуда у него армия фанатов?
Впавший в кому после нокаута боксер умер
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Месси взялся за усиление «Барселоны»
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков КХЛ
Все материалы
Культура
Звезда «Фермы Эммердейл» умерла от рака легких
Дело колкое
Казни, кровь и конструктивизм: как выглядит современное искусство Кавказа
Актрису Хелен Хант экстренно госпитализировали после аварии
Спектакль «Далеко отсюда» театра LiquidTheatreКак большие
Эти российские театры делают вид, что они современны и независимы. Почему это не так?
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Назван самый влиятельный человек в Голливуде
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов «пострелял» по участникам «Давай поженимся»
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Парень узнал о тайной любви девушки к порно и пристыдил ее
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
Женщина надела ведро на голову покупателю и прославилась
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
Участник телеигры оскорбил жену в эфире и прославился
Все материалы
Ценности
Супермодель вышла на улицу в наполовину расстегнутом жакете на голое тело
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Парень передарил девушке кольцо своей бывшей и прослыл крохобором
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Раскрыт тайный комплекс Меган Маркл
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Одежда модели на обложке российского Vogue вывела читателей из себя
Все материалы
Путешествия
Трое мужчин затолкали туристку в машину и по очереди изнасиловали
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Массовый обман туристов вскрылся в Амстердаме
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Пассажирка показала «по-настоящему жалкую» еду в самолете
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Российские аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах
Все материалы
Из жизни
Женщина заблудилась на экскурсии и три дня выживала в лесу
Черная смерть
Этот народ пытаются сжечь в джунглях. Но он не готов исчезнуть с лица земли
Украинец случайно застрелил гостившую у него тещу
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Мужчина спас тюленя и едва не лишился гениталий
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Птицу с редчайшим окрасом сняли на камеру
Все материалы
Дорогие внедорожники с клиренсом больше, чем у УАЗа
Быстрые и роскошные модели соревнуются в величине дорожного просвета с настоящими вездеходами
Забытые концепт-кары: BMW Hurrican
BMW без «ноздрей» и со швейцарским паспортом
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Раскрыта внешность новой Skoda Octavia
Volvo XC40 перевели на электричество
Лимузин Range Rover султана Брунея продадут на аукционе
Все материалы
Дом
Определены самые важные для россиян вопросы о жилье
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россиянин разгромил чужую квартиру из-за депрессии
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
В России упростили взыскание долгов с дачников
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Одаренным детям в российском регионе захотели помочь деньгами
В России наметился спрос на молодых архитекторов
Все материалы