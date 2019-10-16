Зеленского встретили в Латвии митингующие в костюмах цыплят

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ригу местные жители протестовали против производства украинских яиц в Латвии. Об этом сообщает TV3 Latvija.

Двое мужчин в костюмах цыплят устроили акцию возле Рижского замка, где проходила встреча Зеленского с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Протестующие развернули плакат с надписью «Oвостар (украинская компания, планирующая построить в Латвии птицефабрику на 8 миллионов кур — прим. «Ленты. ру»), сальмонелла, коррупция». Вскоре оба мужчины по просьбе латвийских правоохранителей покинули территорию рядом с президентской резиденцией.

Издание отмечает, что украинский президент, скорее всего, не видел митингующих, поскольку задержался на официальной церемонии встречи.

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Ранее латвийская ассоциация производителей яиц и мяса обращалась к премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой остановить импорт яиц, в том числе с Украины. Сообщается, что в Латвию их поставляют четыре украинских компании, получившие лицензии Еврокомиссии. Тем не менее в 2019 году было зафиксировано четыре случая обнаружения сальмонеллы в украинских яичных продуктах.

В ассоциации также выступают против строительства украинской птицефабрики в Латвии. Там считают, что компания «Oвостар» может использовать завод по производству яичного порошка для обхода норм содержания куриц-несушек.

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