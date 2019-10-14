Зеленский пригрозил несогласным с независимостью Украины

Тем, кто возражает словам о независимости и суверенитете Украины, придется иметь дело с защитниками страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Донецкую область, передает «Интерфакс-Украина».

«Конституция Украины говорит, что Украина — независимое, суверенное, унитарное и демократическое государство, и если кто-то не согласен с этими словами и хочет этому возразить, то ему придется иметь дело с вами, нашими защитниками, Защитниками с большой буквы», — заявил Зеленский на встрече с украинскими военнослужащими в зоне конфликта в Донбассе.

Он отметил, что каждый украинец должен поблагодарить военнослужащих за отвагу, доблесть, характер, дух, волю и выдержку. «За мирный сон в украинских городах и селах, за то, что держите небо», — добавил президент, поздравляя военных с Днем защитника Украины, который отмечается 14 октября.

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При этом Зеленский вспомнил времена, когда граждане «жили беззаботно и ошибочно чувствовали себя в безопасности», сообщает телеканал «112 Украина». По его словам, чтобы осознать это, Украине пришлось заплатить слишком большую цену, «потерять часть территорий и, самое главное, потерять тысячи наших людей, тысячи героев, тысячи украинцев».

Говоря о конфликте на юго-востоке страны, он отметил, что подобные потрясения являются для любого государства историческими и определяющими. «Такие моменты есть действительно моменты истины, когда у целого народа есть только два пути: первый — сдаться и навсегда исчезнуть с лица — или родиться во второй раз — вопреки всему, назло всем врагам. Встать на ноги, отряхнуть пыль, улыбнуться и сказать: "Нет, не дождетесь"», — резюмировал украинский президент.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после смены центральной власти. Киев обвиняет Россию в причастности к конфликту, Москва отрицает все обвинения в свой адрес. По инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко Минск стал площадкой переговоров сторон конфликта. В белорусской столице собирается контактная группа представителей России, Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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