Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Латвию поиграл с молотком в парламенте. Видеозапись опубликовал телеведущий Владимир Соловьев на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как украинский лидер спрашивает у одного из парламентариев, какой стороной молотка следует бить, а затем попробовал ударить им.

Пользователей социальной сети рассмешило поведение Зеленского. «Погремушки в ход пошли», — написал один из комментаторов. «Клоун клоуном и останется!» — добавил другой. «Чем бы президент Украины не тешился», — поиронизировал третий. «Детский сад на выезде. Да он из роли комика так и не вышел», — отметил четвертый.

В июле Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде. По мнению некоторых комментаторов, причиной такого поведения стала банальная усталость. Однако другие предположили, что к этому привели сильнодействующие препараты.

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