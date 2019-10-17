Команда Зеленского перепутала Латвию и Литву

На официальной странице президента Украины в Facebook перепутали Латвию с Литвой. Об этом сообщает «Страна.ua».

В социальной сети был опубликован пост с фотоснимками с визита украинского лидера в Латвию. Однако подпись гласила, что Зеленский был в Литве.

Пользователи сети высмеяли команду главы Украины за ошибку. «Дам совет на будущее. Пусть президент не ездит в страны с похожими названиями. Вечно вы лажаете», — написал один из комментаторов. «Народ, ну вы хоть учебник по географии открывайте перед постами», — добавил другой. «Кстати, в Уругвай вместо Парагвая не планируете ехать?» — поиронизировал третий. «Интересно, а если спросить столицу Латвии, это будет не слишком сложно для команды Зеленского?» — прокомментировал четвертый.

Отмечается, что текст с ошибкой находился на странице около получаса, а затем был исправлен.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский во время рабочего визита в Латвию поиграл с молотком в парламенте. Поведение украинского лидера рассмешило пользователей сети.

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