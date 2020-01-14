Украина допустила версию умышленной атаки на Boeing 737 в Иране

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские следователи допускают версию умышленной атаки на Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Иране. Об этом сообщает «Украинская правда».
По его словам, с самого начала работы следственной группы версия о том, что лайнер был сбит ракетой, являлась одной из основных. Ермак отметил, что именно с целью изучения всех обстоятельств в Иран отправились украинские эксперты.
«Хочу отметить, что, несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом», — заявил помощник Зеленского.
При этом Ермак добавил, что именно по этой причине работа украинской комиссии в Иране продолжается до сих пор. Он подчеркнул, что в ближайшие дни в Киев должен прибыть представитель Тегерана.
Ранее сообщалось, что в Иране начались первые задержания причастных к крушению украинского самолета. Число арестованных иранских военных не указывалось, других подробностей о произошедшем также нет.
11 января Генеральная прокуратура Украины изменила статью, по которой расследуется авиакатастрофа. Следствие будет вестись по статьям, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более лиц и уничтожение самолета.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.