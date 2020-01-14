В гибели украинского лайнера в Иране заметили «эффект Чернобыля»

События в Иране после взятия руководством страны ответственности за гибель украинского самолета в их воздушном пространстве могут стать для режима республики «эффектом Чернобыля». Об этом рассуждает аналитик CNN Элиза Макинтош (Eliza Mackintosh).

По ее мнению, в аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и крушении лайнера над Тегераном присутствуют общие черты. Так, власти обоих государств неоднократно опровергали обвинения, пытались скрыть происшествие, несмотря на неопровержимые доказательства других государств, и в итоге неохотно признавали этот факт. Гибель Boeing, как ядерная катастрофа в Украинской ССР, «обнажила всю некомпетентность, государственный обман и гниль в этом режиме», приводит автор высказывание с портала иранских журналистов IranWire.

Ранее сообщалось, что в Иране начались первые задержания причастных к крушению украинского самолета. Число арестованных иранских военных не указывалось, других подробностей о произошедшем также нет.

После признания иранскими властями вины за сбитый лайнер граждане страны вышли на улицы с требованием судебного преследования всех виновных и потребовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Как пишет в Twitter корреспондент NBC News в Иране, он выступит с проповедью в пятницу, 17 января. Уточняется, что верховный лидер не высказывался на молитвах в течение восьми лет, а его выступления всегда связаны с критическими событиями.

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Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив это человеческим фактором. Глава МИД республики заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В результате аварии на ЧАЭС радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Советские СМИ впервые сообщили о катастрофе 28 апреля, спустя два дня после произошедшего, однако не давали развернутой информации об опасных последствиях. Местные чиновники и партийные работники заявляли, что случился небольшой пожар. Позже власти объяснили, что пытались таким образом не допустить массовой паники.

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