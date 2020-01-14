Спрогнозированы последствия крушения украинского «Боинга» для Киева

Украинские политические эксперты спрогнозировали последствия крушения «Боинга» в Иране для Киева. Их слова приводит «Украина.ру».

Так, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что тему рейса 752 активно начали использовать во внутриполитической борьбе Украины. «Складывается ощущение, что даже если бы Зеленский оживил пассажиров и экипаж, то все равно в представлении "порохоботов" ушедшей власти это выглядело бы как "зрада", непрофессионализм, дилетантство», — сказал он.

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В свою очередь политологи Владимир Воля и Даниил Богатырев не ожидают никаких последствий для президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По мнению Воли, единственный упрек государству в том, что оно не предупредило авиакомпании об опасности полетов в Иране.

Ранее в январе бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing 737-800. По его мнению, Москва могла участвовать в подготовке катастрофы.

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Пентагоне заявили, что самолет мог быть сбит из ЗРК «Tор-M1» иранской армии. Иран официально признал, что случайно сбил лайнер из-за «человеческого фактора». Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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