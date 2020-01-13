Иран обвинили в стрельбе по протестующим

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Полицию Ирана обвинили в стрельбе по протестующим. Манифестации в стране начались на фоне того, что Тегеран три дня скрывал свою причастность к крушению украинского самолета Boeing 737-800. Некоторые видео опубликовал британский таблоид Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как протестующие столпились вокруг человека в луже крови. Издание отмечает, что среди протестующих был замечен мужчина с дробовиком. Утверждается, что это член некой провластной группировки. Также на камеру засняли другую часть улицы, залитую кровью.

В то же время начальник полиции Тегерана опроверг обвинения в стрельбе по участникам акций, сообщает Reuters.

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Пользователи соцсетей также распространили видеоролики, на которых видно, как иранские правоохранители стягивают спецподразделения к месту манифестаций и, вероятно, готовятся к разгону демонстрации. Протесты в стране начались на фоне того, что Тегеран три дня скрывал свою причастность к гибели украинского самолета.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван человеческий фактор. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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