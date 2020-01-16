Пять стран выдвинули Ирану требования из-за сбитого «Боинга»

Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан выдвинули Ирану несколько требований из-за авиакатастрофы украинского «Боинга» под Тегераном. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) Украины.
Представители пяти стран провели встречу в Лондоне и согласовали рамочные условия сотрудничества с Ираном по теме крушения самолета. Так, они потребовали предоставить полный доступ членам Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы, организовать достойный и открытый процесс идентификации тел, провести тщательное и прозрачное расследование, признать полную ответственность за авиакатастрофу и выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров и членов экипажа, а также наказать виновных в случившемся.
Ранее 16 января сообщалось, что Канада начала свое расследование катастрофы украинского «Боинга» под Тегераном. Канадцы примут участие в расшифровке и анализе черных ящиков сбитого Ираном самолета. Эксперты уже посетили место крушения украинского «Боинга» в Иране. Кроме того, они изучат обломки самолета.
«Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.