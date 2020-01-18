Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого самолета

Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву. Об этом стало известно Reuters.

Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что бортовые самописцы будут отправлены на Украину, согласно пожеланию страны. Киев попытается расшифровать черные ящики при помощи экспертов из Франции, Канады и США, однако в случае неудачи они будут отправлены в Париж.

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Киев отправил запрос Ирану 15 января. Государство заявило, что принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

Ранее украинские власти допустили передачу черных ящиков другой стране для расшифровки. Киев просил выделить экспертов, которые приедут на Украину для расшифровки данных, либо — если работа будет вестись во Франции или третьей стране — допустить к ней украинских специалистов. Худшим вариантов на Украине назвали расшифровку записей в Иране.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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