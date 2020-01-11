В Госдуме раскритиковали Иран из-за признания вины за сбитый украинский Boeing

В Государственной Думе раскритиковали позицию властей Ирана, признавших вину за крушение пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который по ошибке был сбит военными около Тегерана. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 11 января.

«Это был ракетный удар, спровоцированный США, то есть ответные действия со стороны Ирана, непреднамеренные. Здесь нужно осуждать и действия США, и действия Ирана по части сбитого самолета», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что произошедшее — это не позиция государства Иран, а ошибка одного из военнослужащих. «В рамках тех событий, которые происходили, в суматохе из-за недостаточно профессиональных действий и скоропалительного решения в части наведения и пуска ракеты теоретически допустить такое возможно», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи дал указание обнародовать результаты расследования катастрофы. Записи черных ящиков сбитого украинского самолета отправят для расшифровки во Францию.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В ответ на заявление иранский властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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