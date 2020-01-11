Верховный лидер Ирана приказал опубликовать данные о сбитом Boeing

Результаты расследования крушения Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» будут обнародованы. Такое указание дал верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает IRIB.

Сообщается, что верховный лидер в ходе экстренного совещания подтвердил, что результаты расследования будут честно опубликованы.

Самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана заявили, что самолет был сбит случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

В ответ на заявление иранский властей президент Украины Владимир Зеленский потребовал, что Тегеран полностью признал вину в крушении Boeing 737-800. Кроме того, он заявил, что Украина ждет от Ирана официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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