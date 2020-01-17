Украина потребовала официального признания Ираном вины за сбитый Boeing 737

Украинские власти будут добиваться привлечения к ответственности всех виновных в крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) близ Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».
По его словам, Киев требует фиксации признания Ираном своей вины в атаке на украинский лайнер в официальном документе. Пристайко также отметил, что этот вопрос будет подниматься на заседании Совета безопасности ООН.
«Мы не исключаем ни одну из версий, которые есть. Теперь с признанием иранской стороной вины все версии сужаются к одной главной», — заявил дипломат. При этом Пристайко добавил, что Киев старается быть осторожным, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной.
Ранее офис генерального прокурора Украины обратился в компетентные органы Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швеции и Ирана с просьбой создать совместную следственную группу для расследования авиакатастрофы.
Boeing 737-800 авиакомпании МАУ загорелся и упал после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет по ошибке из-за «авантюризма» США.