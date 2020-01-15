Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете

Украинский лайнер был сбит в Тегеране двумя ракетами. Подтверждение этому предоставила газета The New York Times.

На видео, попавшем в распоряжение редакции видно, как в ночное небо взлетает первая ракета, летит практически параллельно земле, и взрывается. Через 12 секунд после попадания из той же точки вылетает вторая ракета, которая также поражает цель.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Издание утверждает, что подлинность новой видеозаписи удалось подтвердить.

Ранее сообщалось, что Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал местного жителя, опубликовавшего видео с моментом попадания ракеты в лайнер. Автора ролика собираются допросить для уточнения обстоятельств трагедии. В КСИР пообещали, что результаты расследования будут представлены общественности.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.