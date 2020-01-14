Россию обвинили в причастности к крушению украинского лайнера

Ответственность за сбитый под Тегераном украинский лайнер должны нести не только иранские военные, но и поставщик ракет для их комплексов ПВО. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает ТАСС.

«Мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая — ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты. Вторая часть — это ответственность Ирана как государства, международно-правовая ответственность», — сказал он.

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Ельченко также отметил, что в деле с крушением самолета имеется «очередной российский след» в виде зенитного комплекса «Тор». «Учитывая это, необходимо "говорить об определенной международной ответственности», — заявил дипломат.

Ранее бывшый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing 737-800. По его мнению, Москва могла участвовать в подготовке катастрофы. «Это уже второй пассажирский “Боинг”, который за последнее время был уничтожен российской ракетой», — отметил он. Позднее в Москве его заявление охарактеризовали как «диагноз».

Украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В Пентагоне заявили, что самолет мог быть сбит из ЗРК «Tор-M1» иранской армии. 10 января Тегеран официально признал, что случайно сбил лайнер из-за «человеческого фактора». Ответственность взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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