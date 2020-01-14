В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в украинский самолет

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал местного жителя, опубликовавшего видео с моментом попадания ракеты в лайнер «Международных авиалиний Украины». Об этом в Twitter сообщило агентство Fars.

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Уточняется, что автор ролика задержан для допроса, в ходе которого будут уточнены обстоятельства трагедии. В КСИР пообещали, что результаты расследования будут представлены общественности.

Ранее 14 января в Иране арестовали первых причастных к крушению украинского самолета. До этого президент Исламской Республики Хасан Рухани пообещал отдать виновных под суд. Командующий КСИР Хосейн Салами, в свою очередь, попросил прощения за случившееся.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал вскоре после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что сбил самолет, объяснив трагедию человеческим фактором. Глава МИД заявил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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