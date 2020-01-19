Зеленский встретил самолет с телами погибших в авиакатастрофе над Ираном

Президент Украины Владимир Зеленский встретил самолет, доставивший на родину тела погибших в катастрофе авиалайнера над Ираном. Трансляцию в Facebook ведет телеканал «Громадське».

Глава государства прибыл в аэропорт Борисполь в Киеве в воскресенье, 19 января. В мероприятии также принимают участие премьер-министр страны Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, генпрокурор Руслан Рябошапка, главы СБУ и МИД Иван Баканов и Арсен Аваков, руководство «Международных авиалиний Украины» (МАУ) и другие официальные лица.

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В авиакомпании добавили, что прощание с украинскими гражданами пройдет в терминале B с 12:00 до 19:00 по местному времени.

Boeing 737-800 авиакомпании МАУ потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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