На Украине объяснили несостоявшуюся отставку премьера

Cпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подача премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком заявления об отставке являлась политическим жестом. Об этом он рассказал в эфире ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, Гончаруку необходимо было услышать позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно своих дальнейших действий.

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«Если бы президент поддержал эту инициативу Алексея Валерьевича, то я думаю, что заявление было бы написано в соответствии с требованиями действующего законодательства и требованиями Конституции», — объяснил Разумков несостоявшуюся отставку премьера.

При этом председатель Рады заверил, что в действиях Гончарука не было ни нарушения Конституции Украины, ни подрыва доверия к ней. «Если бы президент принимал эту отставку, то это было бы нарушением», — подчеркнул политик.

Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа 2019 года. В пятницу, 17 января, он подал в отставку после скандала с прослушкой совещания, на котором критиковал Зеленского. Тем не менее глава государства решил «дать премьеру шанс». Он выступил против отставки всего правительства, отметив, что сейчас не время раскачивать Украину экономически и политически.

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