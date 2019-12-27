Украина анонсировала запуск «незаангажированного» телеканала для Донбасса

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук анонсировал запуск в феврале 2020 года телеканала для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом пишет «РБК-Украина».
По его словам, телеканал заработает на базе UATV и будет информационно-развлекательным. Политик заявил, что он объединит «лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием».
Максимчук отметил, что в украинском правительстве работают над «стратегическим пакетом месседжей», чтобы жители Донбасса слышали «незаангажированную и честную позицию» Киева о том, что происходит на Украине.
В конце октября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что Украина в течение трех месяцев создаст телеканал для вещания на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области. По его словам, программы на новом канале будут транслироваться как на украинском, так и на русском языке.
В октябре спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал важнейшим аспектом реинтеграции Донбасса информационную политику, поскольку «возвращать людей нужно ментально». Он также отметил, что для возвращения региона в состав Украины потребуется комплекс гуманитарных мероприятий.
Владимир Зеленский анонсировал масштабную информационную войну в Донбассе сразу после победы на выборах главы государства. Таким образом президент Украины намерен реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории. О своих планах запустить русскоязычный канал для жителей Донбасса он заявлял еще во время предвыборной кампании.