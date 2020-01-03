Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля. Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.

Канал создается на базе UATV. На первом этапе он будет транслировать украинские и русскоязычные развлекательные программы, фильмы и сериалы производства «ведущих украинских медиагрупп», а также собственное информационное вещание.

Директора нового телеканала выберут на конкурсе в январе. Руководителем информационного вещания станет бывший главный редактор 24 канала Елена Трибушная. По ее словам, цель нового телеканала — «вернуть в украинское информационное и культурное пространство» граждан, которые лишены возможности смотреть украинское телевидение и «получать объективную информацию о собственной стране».

В ноябре министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что финансирование канала предусмотрено в бюджете на 2020 год. «Мы хотим, чтобы люди на той территории знали правду», — заявил он.

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