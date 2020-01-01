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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

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Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году.

Первый сценарий — «инерционный». Наиболее вероятное развитие событий по нему — это отсутствие любого прорывного результата, кроме обменов пленными, снижения обстрелов и периодических разведений сил на отдельных участках.

Журналисты прогнозируют, что в новом году решить проблемы в Донбассе не удастся, несмотря на «бурную деятельность» президента Украины Владимира Зеленского. «Это для Зе важно с точки зрения перспектив его партии на местных выборах. А потом, возможно, если ни к каким компромиссам не придут, то мирный процесс вновь, как это уже было при [Петре] Порошенко, будет заморожен», — объясняется в статье.

Второй сценарий — Киев пойдет на уступки, то есть согласится на народную милицию, выполнит Минские соглашения в части выборов и особого статуса Донбасса до получения участка границы с Россией. Последствием таких шагов может стать укрепление внутренней оппозиции. Решающим станет внешний фактор: что Москва сможет предложить Украине по другим направлениям и какой на это будет реакция Запада, пишут авторы публикации.

Третий сценарий — Россия пойдет на уступки ради снятия санкций. Издание отмечает, что санкции — довольно серьезный сдерживающий фактор для России и в «руководстве страны есть представители той теории, что отдельными пунктами Минских соглашений можно поступиться, если Запад отменит санкционное давление».

Четвертый сценарий — «компромиссный». Решение проблем с границей, по мнению журналистов, можно достичь по формуле «ни вашим, ни нашим», которую уже озвучивал временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор. Указывается, что одну из самых важный ролей будет играть позиция Вашингтона. Если они утвердят компромиссный вариант, то, скорее всего, «партия войны» в Киеве не станет бунтовать.

При этом источник «Страны» в дипломатических кругах сообщил, что позиция американцев относительно Донбасса двоякая: с одной стороны они хотят мирной реинтеграции региона на Украину с особым статусом, а с другой — восстановление полного суверенитета Киева над территорией.

И последний, пятый, сценарий — военное обострение. Авторы статьи называют его маловероятным, но он имеет некоторые шансы осуществиться при попытке прийти к компромиссу. «Самым хрупким мир будет в момент транзита власти на Донбассе — от сепаратистских структур к законно избранным», — уточнили они.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более пяти лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.

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