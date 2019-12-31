В ЛНР отказались отпускать домой переданных Украиной пленных

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались отпускать по домам лиц, переданных Киевом в рамках обмена пленными. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

Власти объясняют это необходимостью проведения проверки, в частности по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины (СБУ). По словам собеседницы издания, эта процедура может занять до девяти дней. Кроме того, им запрещены встречи с родственниками и передачи.

«Выходы в город запрещены. Из одной тюрьмы — в другую», — заявила собеседница «Подъема».

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, остальные остались с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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