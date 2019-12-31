Раскрыты подробности о пытках СБУ

Участники обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) раскрыли подробности о пытках, которые применяют к заключенным в Службе безопасности Украины (СБУ). Их слова приводит РИА Новости.

Так, переданный ДНР Виктор Скрипник рассказал, что после того, как дело передали в суд, и силовики лишились возможности забирать заключенных из тюрьмы для проведения следственных экспериментов, сотрудники СБУ стали применять новую тактику. Заключенных выводили в закрытое помещение под предлогом встречи с адвокатом, где избивали их.

Кроме побоев, украинские силовики применяли пытки током. «Также использовалась активно "динамо-машина", это такой большой генератор тока, я даже не могу представить какого напряжения... Запах жаренного собственного мяса было слышно», — вспомнил Скрипник. Все эти пытки использовались для получения необходимых «признаний», в том числе о якобы прохождении диверсионной подготовки в России. В случае, если заключенные отказывались от ложных признаний и пытались увиливать, сотрудники СБУ использовали более жесткие пытки.

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Ранее освобожденные пленные рассказывали, что пытки происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где от подозреваемых пытались добиться нужных показаний. Они отмечали, что украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Кроме того, в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными.

29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, остальные остались с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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