Освобожденные пленники Киева рассказали о пытках СБУ

Участники обмена между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подвергали их пыткам. Об этом освобожденные пленники рассказали РИА Новости.

Известно, что как минимум четверых человек, принявших участие в обмене, сотрудники украинских спецслужб подвергали пыткам. Об этом заявили Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, которые подозреваются Киевом в причастности к столкновениям в Мариуполе в мае 2014 года. Все они были задержаны в августе 2014 года, при этом за пять лет следствию так и не удалось доказать их вину.

Пытки происходили в подвале здания СБУ в Мариуполе, где от подозреваемых пытались добиться нужных показаний. По словам Бирюкова, украинские силовики «били очень много и везде, ножом тыкали в ноги». Он также отмечает, что в пытках принимали участие бойцы добровольческого батальона «Азов», которые приезжали специально, чтобы поиздеваться над пленными. Стельникович отмечает, что часто обвиняемых для пыток привозили в тайные тюрьмы перед тем, как оформить их официально.

В конечном итоге пленным удалось добиться возбуждения уголовного дела в связи с пытками.

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29 декабря Киев и самопровозглашенные республики Донбасса обменялись пленными по формуле «123 на 76». В этот же день президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки» за договоренности по обмену пленными. Он сообщил, что в рамках обмена свободу получил 81 украинец: 76 из них прилетели в Киев, остальные остались с семьями на неконтролируемых властями Украины территориях.

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусмотрена и минскими соглашениями 2015 года.

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